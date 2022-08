Rekenkunstje Rijkswaterstaat zorgt voor extra water op Nederrijn bij Amerongen

Het extra water bij Driel zorgt ook voor verlichting van de verzilting in West-Nederland. Kortgeleden is de stuw bij Hagestein in de Lek op een kier gezet omdat de rivieren geen tegendruk meer konden bieden tegen het zoute water dat vanaf de Noordzee het land in stroomt. Via de stuw stroomde meer water richting zee. De stuw gaat nu weer dicht, aldus Rijkswaterstaat.