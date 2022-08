Utrechtse politiek: 'Politie moet stoppen met onnodig gebruik van fietspad op weg naar bureau'

Toch is de politie van mening dat in de meeste gevallen het gebruik van dit fietspad noodzakelijk is voor uitoefening van de politietaak. De politie geeft daarvoor twee redenen. De eerste is dat er in de straten rond het bureau sprake is van laad- en losverkeer. “De bevoorrading van restaurants en het laden en lossen van goederen vanuit personenvoertuigen door buurtbewoners zorgen er regelmatig voor dat het verkeer in de straten rondom het politiebureau wordt gestremd”, zegt De Heer.