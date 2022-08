Hoe moet het verder met het 'verbrokkelende' Groene Hart? 'Laten we beginnen met een ambassadeur'

Arnold: "Wij hebben alle kunstenaars geïnterviewd voor ons eigen aandeel binnen de expo. Dat leverde een zes minuten lange film op met verfrissende ideeën. Bijvoorbeeld van de Chinese kunstenares Wumen?Ghua . Zij komt uit een heel uitgestrekt gebied in China en zij had door die externe blik veel interessante observaties over het groene Hart. Bijvoorbeeld over de zoutwaterproblematiek die er nu is met de verzilting doordat de veengronden zakken. Zij zag de toekomt van het Groene Hart in seascaping in plaats van landscaping. Laat die zee maar komen en ga de komende 500 jaar eens kijken hoe je het zoute water kunt benutten. Dat is een interessante andere blik op een probleem. Of het nou realistisch is of niet, dat maakt niet uit."