Thuiswerken blijkt een blijvertje, maar hoe moet het met de stijgende energierekening?

Momenteel telt Arcadis 850 medewerkers met Amersfoort als standplaats. Op het kantoor zijn er 630 bureaus beschikbaar. Tanya Sancisi, divisiedirecteur voor Mobiliteit, kijkt naar de toekomst van de kantoorpanden. "We hebben gemonitord hoeveel mensen er per dag op kantoor werken. Nu medewerkers weer vaker komen hebben we ook enquêtes uitgezet met vragen als: hoe vaak wil je op kantoor werken? Wat wil je dan doen? Hoe ziet jouw ideale kantoor eruit?" Op basis van de statistieken en uitkomsten van de enquête gaat Arcadis bekijken of kantoren anders ingericht moeten worden. Wat in ieder geval niet gaat gebeuren is zomaar de helft van de werkplekken weghalen "Eerst eens inventariseren wat de behoefte is, en dan eens kijken of we ruimte kunnen afstoten. Daar komt wel een hoop bij kijken. We willen bijvoorbeeld geen verdieping delen, want we werken veel met privacygevoelige informatie."