Grote schade aan hotel Utrecht na brand: 'Maar er is gelukkig niemand gewond'

Hoe groot de schade aan het hotel precies is, kan Bolk nog niet precies zeggen. "Ik denk dat we eerst moeten gaan schoonmaken. Vooral de rooklucht is erg doordringend, die moet wel echt overal uit voordat we weer gasten kunnen ontvangen. En verder is er ook gewoon veel schade, dus het zal wel even duren voordat het weer als vanouds is." Gelukkig had de brandweer wel een hoopvolle boodschap voor haar. "Zij vertelden mij dat het er erger uitziet dan het daadwerkelijk is. Daar houd ik me maar aan vast." Waar de brand door is ontstaan, is nog onduidelijk.