Bridgeclub Nieuwegein is jarig én zoekt nieuwe leden: 'Als je niet meer kan rennen is dit een heel leuke bezigheid'

Bridgeclub Nieuwegein heeft op dit moment ongeveer 180 leden en organiseert vier bridge-avonden per week. Meestal zijn die in het gebouw van het Petanquecentrum aan de Galecopperzoom. Volgens voorzitter Van Linge is zijn vereniging 'de toonaangevende' bridgeclub van Nieuwegein. In de loop der jaren fuseerde de club met andere bridge-verenigingen zoals Geinig Slem en Bridgeclub Oudegein.