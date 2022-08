De toekomst van de lokale media in Utrecht blijft onduidelijk: 'Het sneuvelen van Bingo FM is nog geen gelopen koers'

Utrecht - In het debat over het mediabeleid in de stad Utrecht is veel onduidelijk gebleven. Zo is nog niet duidelijk of Bingo FM kan blijven bestaan. De Utrechtse gemeenteraad vergaderde vandaag in een commissie over de toekomst van de gesubsidieerde media in de stad. Dat is nodig omdat volgend jaar de licentie van RTV Utrecht afloopt. De regionale omroep verzorgt ook de lokale media, onder andere met Bingo FM en met UStad.