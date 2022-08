Off-road scootmobielroute in Leersum nu ook geschikt voor stelletjes: 'Heel leuk om dit samen te doen'

Johan en Irene rijden achter elkaar aan over bospaadje richting het eerste heideveld. “Hopelijk gaat het snel weer regenen, want de heide heeft het er moeilijk mee”, zucht Irene. Ja, vorig jaar was het toch echt veel paarser, maar desondanks blijft er nog van alles te zien op de route. “Moet je die bosrand zien, prachtig!”, zegt Johan. Hij overleefde acht jaar geleden ternauwernood een hart- en herseninfarct en moet daardoor een been missen. “Het is eigenlijk een wonder dat hij er nog is”, zegt Irene. Ook zij kampt met medische problemen, waardoor lopen momenteel moeilijk is. “En dan is zo’n speciale scootmobiel een uitkomst. En het is heel gezellig om met z’n tweeën de route te rijden.”