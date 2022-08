Burgemeester Dijksma over abortusdemonstraties: ‘Het zijn schurende grondrechten’

Vandaag sprak de Utrechtse gemeenteraad over het probleem bij de kliniek tijdens het vragenuur. Burgemeester Dijksma had het tijdens het debat over ‘de schurende grondrechten’. Vrouwen die naar het Vrelinghuis willen worden belemmerd in hun grondrecht, maar als de demonstranten te veel beperkingen krijgen, worden ook zij aangetast in hun grondrecht. GroenLinks vroeg zich af of het direct aanspreken van individuele vrouwen wel een demonstratie is. Dijksma vindt dat een goede vraag en hoopt dat de Raad van State daar binnenkort een uitspraak over doet.