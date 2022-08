Utrechts toerisme draaide goede zomer, vakantie in eigen regio blijft ook na corona populair

Provincie Utrecht - 2022: het jaar dat we weer zonder beperkingen vakantie vierden. En dat deden we, maar wel net even anders. We trokken weer voorzichtig naar het buitenland. Toch bleven er nog altijd meer mensen in eigen land, of zelfs de provincie, dan voor corona. "Het recreatiepubliek in de regio Utrecht? Dat zijn de bewoners zelf."