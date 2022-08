Staking NS-personeel zorgt ook voor vertraging in regio Utrecht

Veel treinen buiten de regio waar gestaakt wordt, vallen toch uit omdat het personeel dat deze treinen zou rijden aan het staken is. De regio west, zoals de NS het gebied aanduidt waar vandaag gestaakt wordt, speelt een belangrijke rol in de dienstverlening van het spoorbedrijf. De trajecten daar zijn erg verweven met de rest van Nederland, waardoor wat daar gebeurt voelbaar is in het hele land.