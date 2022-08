Utrecht vindt sneller dan gedacht woning voor 490 statushouders, Woningnet gaat weer open voor anderen

Vluchtelingen die naar Nederland komen, moeten zich eerst aanmelden in Ter Apel (Groningen). Daar krijgen ze te horen of ze een verblijfstatus krijgen. Als dat zo is, worden ze statushouder. In veel gevallen heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) meer tijd nodig om te bepalen of iemand statushouder wordt. De mensen die nog wachten op een verblijfstatus heten asielzoekers en zitten tot die tijd in een asielzoekerscentrum (azc) of – zoals de laatste maanden steeds vaker gebeurt - een crisisnoodopvang.

Zodra asielzoekers een verblijfstatus krijgen, is het aan de gemeente om een woning voor hen te zoeken. Iedere gemeente in Nederland krijgt – afhankelijk van de grootte – een verplicht aantal statushouders te huisvesten.

Op dit moment is het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol. Dat komt omdat de azc's ook overvol zitten – en dat komt weer omdat de doorstroom van statushouders naar een woning ook moeizaam verloopt. Ook in steeds meer noodopvangcentra zitten mensen die eigenlijk al recht hebben op een woning.

Utrecht hoopt met dit besluit dus de acute druk op de asielzoekerscentra en uiteindelijk ook Ter Apel enigszins te verlichten door statushouders versneld te plaatsen. Maar, denkt Monique Korpershoek van Vluchtelingenwerk, daar is uiteindelijk veel meer voor nodig. "Uiteindelijk hoop ik dat meer gemeenten dit voorbeeld gaan volgen. De situatie in Ter Apel is echt schrijnend. Over de komst van vluchtelingen kun je vinden wat je wil, maar we hebben nu eenmaal de afspraak gemaakt om mensen op te vangen. Dan moeten we als land ook goed voor ze zorgen."