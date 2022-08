Aannemer gevonden voor sanering drugslab Overberg, schoonmaakklus start dit najaar

Overberg - De sanering van het terrein rond een voormalig drugslab aan de Spoorlaan in Overberg gaat dit najaar dan eindelijk beginnen. Ruim twee jaar geleden ontdekte de politie het drugslaboratorium. De grond eromheen bleek ernstig vervuild. Om die grond te saneren is nu een aannemer gevonden, die in september of oktober van start gaat.