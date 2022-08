Zeist start onderzoek naar onteigening Joods vastgoed tijdens Tweede Wereldoorlog: 'Morele plicht'

"Als gemeentebestuurder zie ik het als morele plicht om terug te blikken op ons gedrag tijdens deze zwarte bladzijde in onze vaderlandse geschiedenis", vertelt burgemeester Koos Janssen over het besluit van het college van burgemeester en wethouders om dit onderzoek uit te laten voeren. Op het eerste gezicht lijkt het in Zeist om zo'n 15 panden te gaan. "Het is goed dat duidelijk wordt wat er toen is gebeurd. Hebben we, kijkend met de kennis van nu, zorgvuldig gehandeld en voldoende compassie getoond voor onze inwoners?"