Droogte zorgt voor scheuren in dijk bij Zegveld

Het hoogheemraadschap benadrukt dat het zich vooralsnog geen grote zorgen om de scheuren maakt. "Het is niet zo dat de dijk zomaar doorbreekt. Wat we wel graag willen weten is waarom er op deze plek in de dijk scheuren zijn ontstaan en op andere plekken niet. Dat gaan we onderzoeken door de grondopbouw onder de dijk in kaart te brengen."