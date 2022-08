Tentoonstelling eert de verdwenen postbeambten van Leersum: 'De telefooncel is nu een rommelhok'

Hans woont nog steeds in het ouderlijk huis annex postkantoor. In de woonkamer waar nu de bank staat wijst hij in de hoek. “Hier stond de sorteerkast. En dit is nu een rommelhok, maar het was vroeger de telefooncel. En hier zat het loket”, vertelt Hans terwijl hij wijst naar een muur waar nu een schilderijtje hangt. “Je ziet er weinig van terug hè?” Het topstuk van de tentoonstelling in multifunctioneel centrum De Binder is het geldkistje van zijn moeder. “Daar zat de complete dagopbrengst in. Het was het heiligdom van het postkantoor.”