Bierfestival in Utrechts Wilhelminapark gaat niet door uit angst voor schade aan bomen

De voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland was het met hen eens; het park is een rijksmonument en moet beschermd worden. "De voorzieningenrechter is zich ervan bewust dat de organisatie van het evenement in volle gang is en dat er allerlei investeringen zijn gedaan. Alles afwegend weegt dit commerciële belang echter minder zwaar dan het belang om (verdere) schade aan het park te voorkomen", aldus de rechter.