Utrecht vangt honderd asielzoekers uit Ter Apel op in Jaarbeurs

Utrecht heeft de asielzoekers gisteren dus eerst opgevangen in de Jaarbeurs. Vandaag krijgen zij onderdak op een andere locatie in de stad of in de regio, zo meldde burgemeester Dijksma. In juni werden ook al tweehonderd asielzoekers uit Ter Apel opgenomen in de Jaarbeurs. De opvanglocatie werd toen voor enkele weken gebruikt.