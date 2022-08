Maarten van Rossem: Hier zijn de Van Rossems gaat door na overlijden van Sis

De kunsthistorica en presentatrice 'Sis' uit Wijk bij Duurstede overleed op 77-jarige leeftijd, twee dagen nadat ze vanwege een val in haar woning in een Utrechts ziekenhuis was opgenomen. De bijnaam Sis kreeg Mary van Maarten en is een afkorting van het Engelse woord 'sister'. Sis gaf jarenlang les in Utrecht, onder meer aan de lerarenopleiding. Door haar eigenzinnige bijdragen in het tv-programma Hier zijn de Van Rossems werd ze een landelijke bekendheid.