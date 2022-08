Vluchtelingen van Jaarbeurs naar Wijk bij Duurstede: 'Ook wij moeten onze verantwoordelijkheid nemen'

Gisteravond laat kwamen de honderd alleenstaande mannen naar Utrecht omdat de situatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel echt onhoudbaar was geworden. Vanuit Ter Apel zijn meerdere bussen ingezet om asielzoekers naar andere locaties in het land te brengen. De mensen zijn behalve naar Utrecht ook naar Stadskanaal, Zuidbroek, Almere en Groningen gebracht, zo meldt een woordvoerster van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Ongeveer 390 mensen konden zo weg bij het aanmeldcentrum, waar het al tijden erg druk is en honderden mensen buiten slapen.