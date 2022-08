KNMI meet meeste zonnestraling ooit, record 1976 verbroken

In 2085 verwacht het KNMI een normaalwaarde van 219 W/m2. Dit is een toename van ruim 6 procent vergeleken met nu. “We verwachten dan ook dat de huidige trend van 3 procent per tien jaar in de toekomst gaat afvlakken doordat we weer vaker bewolkt zomerweer krijgen. Naast de opwarming van de aarde door de mens blijven natuurlijke variaties in het weer van grote invloed op de zonnestraling, de droogte en de temperatuur in Nederland”, aldus het KNMI.