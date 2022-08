Politie pakt Utrechter op na vuurwerkbom in Galgenwaard, ook tiener aangehouden na ongeregeldheden Utrecht - Ajax

Nadat er in de tweede helft een vuurwerkbom ontplofte op de tribunes van de Galgenwaard, legde scheidsrechter Makkelie de wedstrijd kort stil. "De persoon die de vuurwerkbom heeft gegooid is geïdentificeerd en opgepakt", liet Van Es eerder al weten in gesprek met RTV Utrecht. Ook degenen die "rare taal" bezigden op de tribunes zijn in beeld. Van Es doelt daarmee op de supporters die racistische geluiden maakten na het doelpunt van Brian Brobbey. "Daar gaan we achteraan."