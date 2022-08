Burgemeester Wijk bij Duurstede over opvang vluchtelingen: 'De houding van sommige Wijkenaren is een veiligheidsrisico'

Vluchtelingen in Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede heeft geen centrale opvang voor asielzoekers. Zo'n 68 Oekraïense vluchtelingen worden bij mensen thuis opgevangen. In oktober heeft Wijk bij Duurstede een brief aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gestuurd waarin de gemeente aangaf een aandeel te willen leveren in het opvang van asielzoekers. Volgens de burgemeester kwam hier maanden later reactie op dat het aanbod in overweging zal worden genomen. Meerts: "We willen meedenken binnen de schaal die wij aankunnen. We zijn geen Amsterdam, voor nu zijn honderd mensen er al best veel. Laten we nu eerst deze klus klaren. Ondertussen zijn we bezig voor de lange termijn binnen alle mogelijkheden die we hebben."