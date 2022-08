Regio Utrecht krijgt miljoenen uit Den Haag voor flexwoningen: 'Kans op huis wordt weer ietsje groter'

"We kijken zorgvuldig naar de inpasbaarheid van de hoeveelheid woningen in de buurt", laat de gemeente weten op de vraag of het niet veel woningen in één wijk zijn. "Ruimtelijk en verkeerskundig is dit aantal mogelijk. Voor een goede inpassing is er ook een participatietraject gestart met de buurt (infobijeenkomst en gesprekken met klankbordgroep) om druk of overlast te beperken. Zo onderzoeken we één in- en uitgang voor fietsers. Door de buurt is gevraagd om goede voorzieningen voor bewoners zoals een gezamenlijke binnenruimte om overlast te voorkomen. Er komt ook een gezamenlijke binnentuin.”