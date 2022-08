Traditionele koningsschieten in Soest mogelijk met vrouwelijke schutters: 'Druk bezig met overleggen en dingen veranderen'

"Het is helemaal geweldig", reageert Eric Borgts vanochtend op Radio M Utrecht. Hij is de winnaar van dit jaar en had er rond de 400 schoten voor nodig om er met de titel gildekoning vandoor te gaan. "Ik vind dat als je deelneemt aan een sportief iets, dat je wel voor de winst gaan. Dus dat ging ik gisteren ook. Het is ook een beetje een kwestie van geluk zeggen mensen, maar de oude koningen zeggen dan wel: nee, je moet goed kunnen schieten." Het is overigens niet voor het eerst dat Borgts de titel wint. Dat was in 2014 ook al het geval.