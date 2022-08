Verdachte van gestolen fiets springt tevergeefs water in om politie van zich af te schudden

Om de fiets terug te krijgen sprak de Alkmaarder met de verkoper af in het centrum van Utrecht. Daarnaast lichtte hij ook de politie in. Nadat de eigenaar bevestigde dat het zijn fiets was, kon de verdachte worden aangehouden voor heling. Die werkte niet mee, want hij zette het gelijk op een rennen. Daarop zette de politie de achtervolging in.