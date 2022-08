Burgemeesters horen in Utrecht meer over maatregelen tegen asielprobleem

Utrecht - De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad horen vanavond in Utrecht meer over de oplossingen die het kabinet heeft bedacht om de acute nood in de asielopvang op te lossen. De burgemeesters hebben vorige week geëist dat er deze week een noodopvanglocatie komt waar vluchtelingen onderdak krijgen totdat ze aan de beurt zijn voor de procedure in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Defensie gaat dat regelen, maar waar en wanneer precies is nog niet naar buiten gebracht.