Stijging WOZ-waarde het hoogst in Vijfheerenlanden, huizenprijs Renswoude stijgt het minst

Terug naar de cijfers: van de vier grote steden was de stijging het grootst in Rotterdam met 11,4 procent. Utrecht volgt op plek nummer 2. In de Domstad steeg de gemiddelde waarde van een huis met 9,8 procent, naar 393.000 euro. Op andere plekken in de provincie ligt die procentuele stijging zelfs nog iets hoger. In Vijfheerenlanden gaat het om 17,3 procent en kwam de waarde van een woning uit op 332.000 euro. In Lopik kwam het uit op 10,7 procent en een WOZ-waarde van 384.000 euro. In Wijk bij Duurstede was het 11,5 procent en 359.000 euro en in Amersfoort was er sprake van een stijging van 10,9 procent en kwam de WOZ-waarde uit op 367.000 euro.