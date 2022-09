Kunstenaar Bart Lunenburg brengt een ode aan de baksteen

Het was de bedoeling dat de stenen die Bart maakte, allemaal hetzelfde zouden worden. Maar dat is niet gelukt. "Het is een onberekenbaar materiaal, niet een steen is hetzelfde. Er zitten organische resten in waardoor er scheuren ontstaan, je ziet een steentje of schelpje dat er tijdens het bakken uit wil. Ik probeer wel een perfecte steen te maken, maar door met dit materiaal te werken geef je de controle uit handen. Daar moet het werk ook over gaan, ik maak alles met de hand, dus je mag wel zien dat het niet door een machine is gemaakt. Door de imperfectie toe te laten krijgt het een andere betekenis in het uiteindelijke werk."