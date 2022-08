Ali kwam 7 jaar geleden via Ter Apel naar Utrecht: 'Er was toen meer gastvrijheid'

Via Haarlem en een plaatsje bij het Drentse Assen belandde familie Aljasem vanuit Syrië in Utrecht. Hun zoon is geboren in het ziekenhuis in Stadskanaal, toen ze in het aanmeldcentrum zaten. Ali vertelt dat ze destijds goed geholpen werden. Hij sprak goed Engels vanwege zijn werk voor Artsen zonder Grenzen in Syrië, dat scheelde. Inmiddels werkt het echtpaar allebei in Nederland en Jousef gaat naar school. "Het gaat nu prima!" antwoordt Ali desgevraagd. "We zijn Nederlanders."