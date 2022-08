Oeps, nieuwe brug sluit niet aan op bestaande weg in Utrecht

Utrecht - Een nieuwe brug in de Utrechtse Merwedekanaalzone die in aanbouw is, sluit niet aan op de weg die er ligt. De weg loopt vlak langs het Merwedekanaal, de nieuwe brug ligt een paar meter verder van het kanaal af. Tekeningen die naast de bouwplaats hangen, laten zien dat dat niet de bedoeling was. Maar hoe zit het?