Opgelet: nieuwe digitale frequentie Radio M Utrecht voor je DAB-radio

Door de vernieuwing gaat ook de geluidskwaliteit omhoog. De uitzendkwaliteit voor de regionale omroep wordt nu overal 96 kbps, hiervoor was dat alleen in de randstad het geval. De ontvangst voor Radio M Utrecht wordt nog wel minder als een luisteraar de provincie uitrijdt. Voor de beste kwaliteit is jouw favoriete radiozender dan nog wel te beluisteren via de app, website of provider.