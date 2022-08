Staking regio Utrecht legt hele land plat: geen treinen vandaag

Het bericht komt niet als een verrassing voor FNV-bestuurder Henri Janssen. Hoewel Utrecht een kleine regio is, is het qua ligging een cruciaal punt. En de ondersteunende diensten die in Utrecht zitten, staken ook. "De NS weet ook wel dat het een gigantische chaos wordt", zegt Janssen. Hij legt uit dat de zogenoemde actiebereidheid groot is. "Niet alleen in aantallen, maar ook in alle functies."