In Wijk bij Duurstede is de sfeer anders dan Facebook soms doet geloven: 'Zaak dat we nu eerst de schouders eronder zetten'

Zo is er een inwoner die een demonstratie heeft aangekondigd. Plaatsman-Visser heeft contact met die inwoner. "Ik heb diegene uitgenodigd om vanavond met ons mee te eten. Als fractie voelen we die behoefte. We praten er liever met elkaar over dan dat we elkaar online afmaken. We kunnen boos worden, of er iets van vinden dat iemand wil demonstreren. Maar het is een recht, en daar zit een angst onder. Er zijn ineens honderd mensen in onze samenleving gekomen en die mensen hebben weinig informatie."