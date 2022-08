Burgemeester, begraafplaatsdirecteur en spirituele groep voor rechter gesleept om Rusthof-seance

Voor Floor en Radia Drost-Laabidi is een gesprek met de groep van wezenlijk belang, omdat de psychische staat van Radia flink achteruit gegaan is sinds ze erachter kwam dat de seance gehouden was. Omdat ze thuis de stemmen van haar twee overleden dochters hoort, verbleef ze lange tijd in een hotel waarvan de gemeente het verblijf bekostigde. Inmiddels is ze weer thuis, en gaat het na een ‘tegenseance’ in moederland Tunesië wat beter met haar.