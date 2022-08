Eemnes wil Eemoever bij Ocrietterrein klaarmaken voor woningbouw

De bestaande huizen van Eembrugge vallen grotendeels onder Baarn. Volgens wethouder Reijn is over de gebiedsvisie inmiddels meerdere keren overlegd met de buurgemeente, net als met de bewoners, het Waterschap en de bedrijven in de directe omgeving. Het Ocrieteiland in de Eem, tegenover het braakliggende fabrieksterrein, had Eemnes ook graag willen 'opschonen', zegt Reijn. "Maar het eiland is van de provincie Utrecht. De provincie en het Waterschap hoeven niet zo nodig iets met dat gebied."