Foutenfestival gebouw Rijkswaterstaat kost 8,2 miljoen

Uit die stukken bleek dat de problemen veel groter waren, maar liefst 22 restpunten na de verbouwing in 2008 waren jaren later nog niet opgelost. En dat kostte miljoenen. Met name waren er problemen met de vijver en de gevel. De berichten over het debacle zorgden voor kamervragen van Eva van Esch, een Utrechts kamerlid voor de Partij voor de Dieren. Die vragen zijn vandaag beantwoord. De minister schrijft aan de kamer: “Het project Rijkskantoor Westraven betrof een grootschalige renovatie en uitbreiding van het bestaande pand. Door keuzes in het ontwerp-, uitvoerings- en onderhoudstraject is er helaas na de oplevering in 2008 een situatie ontstaan waarbij met name het herstel van de vijver en het vervangen van de geveldoeken tot aanvullende kosten hebben geleid.”