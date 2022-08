Huurauto, taxi of thuiswerken: zo gaat Utrecht om met de NS-staking

Forensen die zich op de dag van de staking toch fysiek bij hun leidinggevende moeten melden, weten de taxi- of deelautobedrijven te vinden. "Wij hebben ongeveer 25 procent meer reserveringen dan gebruikelijk", vertelt Yener Akgul van Taxi Utrecht Org. Het bedrijf heeft dagelijks ongeveer 20 taxi’s in Utrecht en de regio rijden. De taxiondernemer merkt ook dat klanten vooral in de spits een rit willen boeken. "We hebben om die reden een aantal reserveringen moeten weigeren, omdat het in de spits zo druk is." Toch is dat niet het enige dat opvalt, vertelt Akgul. "We krijgen veel telefoontjes van mensen die informeren naar tarieven. Vergeleken met het openbaar vervoer is een taxi simpelweg heel duur."