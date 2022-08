Van de Zandschulp bereikt na vijfsetter volgende ronde US Open

De Veenendaalse tennisser trof Machac voor de vierde keer in zijn carrière, daarvan verloor hij de twee meest recente ontmoetingen. Gister leek het daar, op Flushing Meadows in New York, weer op uit te lopen. Van de Zandschulp had veel moeite met zijn Tsjechische tegenstander en wist pas na ruim vier uur tennis de partij uit te volleren.