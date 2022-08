KNVB onderzoekt wangedrag van deel FC Utrecht-supporters

Volgens Van Es beschikt de club in ieder geval over camerabeelden. "De individuen die die dingen hebben geroepen, hebben we ook in beeld. Daar gaan we achteraan, want dit kan natuurlijk niet. Het is schandalig, ik ben zeer teleurgesteld." FC Utrecht verontschuldigde zich maandag voor het wangedrag van de fans door een bos bloemen naar Brobbey te sturen.