Subsidie op natuurbankjes moet meer mensen aan de wandel krijgen

In totaal moeten er honderd extra bankjes bijkomen langs de Utrechtse wandelpaden, waar mensen even kunnen bijkomen terwijl ze struinen door de natuur. Maar er zijn tot dusver nog maar 25 aanvragen gedaan. Dat kan beter, vindt de provincie. "We wonen in een prachtige groene provincie waar je ontzettend mooi kan wandelen", vertelt gedeputeerde Mirjam Sterk. "Soms is het fijn, of nodig, om even uit te rusten en tegelijkertijd van de mooie natuur te genieten. Deze recreatiebankjes bieden die mogelijkheid."