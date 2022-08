Woerdense klimmers studeren af in Kirgizië: 'Doe niet te gek en blijf binnen de grenzen'

Hendrikx zal tijdens de reis in de Min Teke-vallei veelal op duizenden meters hoogte verblijven. De trip is nodig om zijn klimopleiding af te ronden. "Onder begeleiding van gidsen leren we een betere alpinist te worden en in het vervolg ook zelf expedities te organiseren. Dus hoe je je zo goed mogelijk voorbereid en welke gebieden geschikt zijn om te beklimmen."