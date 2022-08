Burgemeester Bolsius van Amersfoort beëdigd voor een laatste termijn

De beslissing om door te gaan nam de 63-jarige CDA-er vorig jaar in de zomer al. In zijn toespraak direct na de beëdiging benadrukte Bolsius dat het aanvaarden van een derde termijn voor hem geen automatisme is. Hij denkt dat hij een rol te spelen heeft in het kleiner maken van de kloof tussen burger en politiek. "Juist in de coronatijd heb ik ervaren hoe belangrijk het is om van dichtbij contact te hebben."