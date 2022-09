Buurtbus Vreeland neemt geen mensen in een rolstoel mee: 'Ik kan het dorp niet uit'

Maar zwemmen om haar eigen conditie op peil te houden zit er niet in: "Ik zou graag nog een keer in de week naar het zwembad in Mijdrecht willen om zelf te zwemmen maar dan kom ik in het hoge tarief terecht en dan kost een rit drie keer zoveel. Dat is op een gegeven moment niet meer te betalen." Het instaptarief wordt in dat geval 3 euro en per kilometer is dat 75 cent.