Treinstaking leidt tot begrip, maar ook verwarring: 'Het voelt als de eerste dagen corona'

Waar er bij uitvallend treinverkeer eerder weleens bussen in worden gezet, was dat volgens de NS vandaag geen optie. "Een trein is een heel efficiënt vervoersmiddel, je kunt daarin veel reizigers kwijt. En ik denk niet dat we in Nederland genoeg bussen hebben om het treinverkeer van vandaag te vervangen", legt een NS-woordvoerder uit. "Stel we hadden dat beloofd en het daarna niet waargemaakt dan waren de reizigers alleen maar teleurgesteld geweest. Nee, deze keuze heeft daarom ook niets met geld te maken."