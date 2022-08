Drie jaar appverbod op de fiets, maar of het nut heeft is nog onduidelijk

"De reden dat wij destijds hebben gezegd niet tegen het verbod te zijn, is dat wij vinden dat telefoons niet in het verkeer thuishoren", vertelt Martijn van Es. Dat geldt volgens de woordvoerder van de Fietsersbond trouwens voor alle vormen van afleiding op de weg. Maar, zo benadrukt hij, een relatie vinden tussen het gebruik van een telefoon op de fiets en het aantal ongelukken, dat is lastig. "Of het effect heeft gehad, is moeilijk te zeggen. Er vonden al weinig ongevallen plaats met bellende of appende fietsers, dat is nog steeds zo. Dan kun je dus ook niet zeggen dat het significant minder is geworden."