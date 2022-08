Drie vluchtelingen Wijk bij Duurstede opgepakt na overlast, keren niet meer terug in opvang

Een woordvoerder vertelt dat de gemeente al bij het opvangen van de vluchtelingen had toegezegd dat het diegenen die zich zouden misdragen, zou verwijderen. "Dat is nu dus gebeurd. Wij zijn in overleg met de Veiligheidsregio, de politie en het COA om per direct passende maatregelen te nemen." Voor de drie vluchtelingen die gisteren zijn aangehouden, betekent dit dat hun verblijf in de plaatselijke sporthal Mariënhoeve er al na twee nachten opzit.