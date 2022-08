500 jaar geleden werd Paus Adrianus gekroond: 5 vragen over de enige Nederlandse paus uit Utrecht

Er is bijvoorbeeld niet eens een Adrianusstraat in Utrecht. Ik heb dat uitgezocht en er is één Adriaanstraat in de stad, naar de zoon van een notaris. Hij had een stukje grond verkocht of gekocht van de gemeente, ik weet het niet meer precies, en als dank mocht hij een straat naar zijn zoon noemen. Dat zo'n groot iemand als Adrianus niet eens zijn eigen straat heeft, is toch wel een beetje karig eerlijk gezegd. Het is toch wel een grote zoon van Utrecht."