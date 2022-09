Stanislav vluchtte uit Oekraïne en werkt nu als buschauffeur bij Pouw in Vianen

Vianen - Hij heeft er zin in, vertelt hij. De Oekraïense Stanislav Rozhkovskyi is sinds een maand in Nederland en gaat nu aan het werk als buschauffeur voor Pouw vervoer in Vianen. Het is een win-win-situatie want waar Stanislav blij is dat hij weer aan het werk kan, is het voor Pouw een oplossing voor het personeelstekort.