Gratis tampons voor minima in Nieuwegein: 'Mooi, maar vreselijk dat het nodig is'

Cebbar hoopt dat het taboe op woorden als 'ongesteldheid' zo ook afneemt. "Ja, zeg nou zelf: de helft van onze wereld wordt ongesteld. Dat is iets wat we moeten vieren, maar dat doen we vaak niet. Je moet je voorstellen dat sommige mensen dan te maken hebben met twee taboes. Dan heb je al weinig geld, en moet je het ook nog over je menstruatie hebben. Dat betekende voor veel vrouwen in onze gemeente dat ze zichzelf maar een beetje lieten zitten. En dus thuisbleven. Met deze tampons en pakken maandverband worden zij in ieder geval een héél klein beetje vooruit geholpen."